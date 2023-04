L’area camper è salva: c’è un’offerta per gestirla

Rischiava di chiudere ora che è partita la stagione turistica, nel caso in cui non fossero arrivate offerte. Non sarà così per l’area attrezzata per camper di Santarcangelo. Scadeva a Pasquetta il termine per partecipare al bando, indetto - a inizio mese - dal Comune per affidare la gestione di ’Santarcamper’ dopo che era stato anticipatamente risolto il contratto con la precedente gestione. Il bando non è andato deserto, almeno un’offerta è arrivata e sarà vagliata a brevissimo dagli uffici. Il nuovo contratto che l’amministrazione andrà a stipulare con i gestori avrà una durata di soli due anni, fino al marzo 2025, e una formula diversa da quella precedente: se prima l’area era stata affidata in concessione, ora verrà data con un appalto di gestione. Inoltre (come anticipato nei giorni scorsi) il Comune, in vista dei lavori per il nuovo palasport, si riserverà "la facoltà di declinare, mediante precisi ordini di servizio, la gestione dell’area camper, tenuto conto di eventuali interferenze del cantiere". Sono 17 le piazzole di sosta per altrettanti camper e caravan nell’area inaugurata nel 2018 in via della Resistenza.

Restando al turismo, anche per Santarcangelo le cose sono andate bene durante il lungo ponte di Pasqua. Oltre 500 le presenze allo Iat (l’ufficio di accoglienza turistica) tra venerdì 7 e lunedì 10 aprile: 400 i visitatori alle grotte, un centinaio quelli ai tour guidati alla scoperta della Rocca Malatestiana. Nelle stesse giornate oltre un migliaio le persone che hanno richiesto informazioni allo Iat, gestito dalla Pro Loco. Dati che confermano la crescita del turismo a Santarcangelo, che nel 2022 ha fatto registrare oltre 43mila pernottamenti (il 37,8% in più rispetto al 2019) ed è partito forte anche quest’anno. "Anche in quest’ultimo weekend Santarcangelo ha accolto tanti ospiti italiani e stranieri, che hanno apprezzato la città, la sua atmosfera, le sue attrattive – osservano la sindaca Alice Parma e l’assessore al turismo Emanuele Zangoli – Molti ristoranti e locali hanno fatto il pieno, la stessa area camper ha registrato il tutto esaurito".