L’artista Kobra commendatore del Titano

Si è aperto nei giorni scorsi il programma di eventi organizzati da San Marino per celebrare il 40esimo anniversario delle relazioni ufficiali con il Brasile. Al centro delle iniziative, patrocinate dalla segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per il Turismo e per la Cultura, la presenza in territorio del celebre artista brasiliano Kobra che fino al 3 settembre esporrà alcune delle sue opere nella sala al piano terra della sede della segreteria di Stato per il Turismo. Al termine dell’udienza con i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, all’artista è stata conferita l’onorifenza di commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Nel giorno dell’inaugurazione della mostra è stato lo stesso Kobra a presentare il pannello che ha voluto realizzare per l’occasione: due mani che rappresentano i due Paesi dalle quali partono colombe portatrici di pace. Un dipinto che San Marino conserverà nei propri musei e che, potrebbe diventare presto, come accaduto in occasione del suo primo progetto, un francobollo.