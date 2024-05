Lasersof e Raggini: un finale dolceamaro. Una pensa ai playoff, l’altra alla retrocessione

Va verso la sua conclusione, la regular season di B2 femminile. Siamo alla penultima giornata, la 25ª, con Riccione a scaldare i motori per i playoff e Rimini a riflettere su una retrocessione già matematica. La Lasersoft Riccione ospita oggi Montesilvano nell’impianto delle Fontanelle (ore 18, Catena e Cetraro) per un match che all’andata fu uno dei più combattuti della stagione. Riccionesi sempre vincenti, ma con un 3-1 passato nel segno della grande battaglia e col solo set finale tutto sommato tranquillo. Per l’Emanuel Raggini Rimini è l’ultimo appuntamento casalingo e l’avversario è Massa (ore 18, Valenti), squadra di buon livello.