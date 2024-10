Lasersoft piega. Castel D’Azzano dopo una dura lotta

La Lasersoft Riccione torna a vincere e lo fa dopo una partita combattuta, in casa, contro l’Arena Volley Castel D’Azzano. Per la squadra di Piraccini un 3-1 di grande intensità e agonismo: 25-22, 25-22, 20-25, 25-21. Il rientro nell’impianto amico delle Fontanelle non porta un inizio favorevole alle riccionesi. Le ospiti sembrano più pronte e nel primo set fanno gara di testa fino al 2-7. La Lasersoft poi torna vivace e combattiva, recupera punto su punto e dall’11-11 spicca il volo prendendo un piccolo vantaggio che si porterà dietro fino al 25-22. Grande equilibrio nel secondo, con finale tutto favorevole alle ragazze di Piraccini. Nel terzo, dopo l’8-5 d’avvio, le veronesi piazzano un grande break, volano sul 9-14 e conducono fino al 20-25 conclusivo. Castel D’Azzano è molto carica e il tie-break sembra cosa fatta, soprattutto sul 17-21 nel quarto set. Di lì in avanti, però, la Lasersoft piazza un incredibile parziale di 8-0 che consente alla squadra di aggiudicarsi per 25-21 il quarto set e i tre punti in palio. Il tabellino: Gabellini 6, Morolli 4, Tallevi 25, Montesi 1, Bologna 13, Spadoni 9, Calvelli 12, Saguatti, Tobia, Calzolari L1, Gugnali ne, Vidali L2 ne, Chisté ne. All.: Piraccini. Nel prossimo turno, domenica 3, Riccione sarà a Castelfranco Veneto per affrontare il Giorgione. La classifica: Cesena 9; Riccione, Bologna, Giorgione e Vicenza 6; Teramo e Padova 5; Jesi 4; Forlì, Ravenna e San Vendemiano 3; Mestrino 1; Castel D’Azzano e Castelbellino 0.