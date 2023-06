"L’attesa in via Lamone è nella norma"

In riferimentoall’articolo ’Alle poste va in scena la protesta’, uscito domenica scorsa, Poste Italiane precisa che "l’operatività dell’ufficio postale di Bellaria è regolare e i tempi di attesa sono in linea con gli standard di qualità aziendali. Si ricorda che nella sede di via Lamone a Bellaria è inoltre possibile prenotare l’appuntamento allo sportello attraverso diversi canali (app ufficio postale, numero whatsapp 3715003715 o sito www.poste.it) per evitare inutili attese".

"Per quanto riguarda infine l’ATM Postamat si informa che è stato programmatoun intervento tecnico al fine di migliorarne la funzionalità".

Nell’articolo citato, frutto di una attenta osservazione de visu della situazione interna dell’ufficio, erano stati raccolti pareri numerose lamentele da parte di utenti che si vedevano ’superare’ nell’attesa del proprio turno da persone appena entrate e che avevano staccato un biglietto con dicitura differente dalla loro. Attese che arrivavano anche alla mezz’ora. Di qui la richiesta, avanzata anche ai dipendenti postali, di adeguare e armonizzare i tempi delle varie categorie di servizi.