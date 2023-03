Lav si unisce alla lotta contro l’allevamento di polli a Maiolo

"Lav sostiene con forza il comitato Valmarecchia per contrastare l’apertura del nuovo allevamento di polli Fileni". È quanto dichiara in una nota Lorenza Bianchi, responsabile dell’area allevamenti di Lav, l’associazione animalista che adesso si aggiunge al già lungo elenco di oppositori dell’allevamento intensivo di Maiolo. "Un allevamento industriale ha enormi impatti in termini di emissioni di gas clima alteranti e inquinanti come l’ammoniaca, ma anche di stravolgimento dell’ecosistema", afferma Lav. Il dibattito sul biologico e sulle criticità di approvvigionamento idrico degli allevamenti intensivi, poi, l’altro ieri è arrivato anche alla Camera, dove a rispondere a un’interrogazione sull’argomento c’era il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che secondo l’Associazione "è intervenuto dando risposte evasive".