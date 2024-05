Lavori per mettere in sicurezza la strada provinciale 13 bis

Più sicurezza alla Giola, sulla via Santarcangelo-Bellaria, la Strada provinciale 13bis. Lunedì partirà il cantiere nelle vicinanze del centro abitato della Giola. L’avvio dei lavori comporterà una serie di modifiche ala viabilità della zona. La messa in sicurezza verrà seguita dalla società in house Anthea e realizzata dall’impresa Comer Bellaria Igea Marina. E’ prevista la realizzazione di un nuovo percorso pedonale e un attraversamento retroilluminato lungo via Santarcangelo-Bellaria, nel tratto compreso tra il cavalcaferrovia e l’incrocio con via Giola, riqualificando il marciapiede esistente, sostituendo o integrando la segnaletica. Sulla strada provinciale 13bis è in atto un progetto più ampio che interessa le province di Rimini e Forlì-Cesena, attraverso i territori di Santarcangelo, Bellaria e San Mauro. Il progetto che sarà realizzato da lunedì è lo stesso presentato ai residenti il 16 marzo scorso. I lavori alla Giola sono stati pensati per integrarsi e non ostacolare il progetto di messa in sicurezza complessivo. Il costo del cantiere è di 70mila euro, ma a quanto precisa il Comune clementino non saranno al momento incluse le migliorie richieste dai residenti. "Avrebbero richiesto una variante progettuale con un consistente incremento delle risorse da stanziare e un allungamento dei tempi di avvio dei lavori. L’amministrazione ha ritenuto di procedere con il progetto per poi intervenire con quanto suggerito dai cittadini, destinando al completamento degli interventi ulteriori risorse in una fase successiva". Il tratto interessato va dal semaforo al civico 1570 all’isola di traffico al civico 1190, nel periodo compreso tra lunedì e il 5 luglio.