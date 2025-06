Le guardie della Regina: arrivano i rinforzi

Più agenti, pattugliamento del territorio, controllo della sosta, traffico, accessi e carico/scarico merci, Ztl, contrasto all’abusivismo e accertamenti relativi a decoro, occupazione di suolo e delle attività commerciali e ricettive. Ecco il piano di sicurezza e viabilità in vista dell’estate elaborato ieri mattina al Comando in piazza Roosevelt. "Siamo ripartiti con i servizi estivi e abbiamo messo a regime anche gli agenti stagionali con il piano di controlli e presìdi della Polizia locale – spiega l’Assessora alla Polizia Locale Claudia Gabellini –. Sono ricominciati anche i servizi serali giornalieri, abbiamo riaperto il Pop up e posizionato gli ausiliari fissi ai varchi delle vie Fiume, Matteotti e Lungomare Rasi Spinelli. La prima settimana di luglio, il cantiere dei Giardini De Amicis sarà arretrato e questo consentirà di ripristinare il doppio senso di marcia tra via Fiume e l’inizio del Lungomare con l’attivazione completa della Ztl sul lungomare. Un presidio della città e del territorio prevedendo poi l’intensificazione dei controlli e l’aumento dell’organico. Ai 23 agenti di ruolo, più il Comandante Alberto Gasparotto, abbiamo aggiunto altri 9 stagionali che saranno operativi per i mesi estivi e non solo. Azioni concrete con cui continuiamo a investire sulla sicurezza, potenziando il presidio sul territorio soprattutto durante l’estate".

Ed ancora: " Lungomare, Centro e Porto – precisa l’Assessora Gabellini – sono le zone maggiormente frequentate e di aggregazione durante l’estate e quindi sono quelle aree dove è più importante prevedere il maggior presidio". Per quanto riguarda la postazione del Pop Up, sul lungomare Rasi Spinelli, questa sarà presidiata al mattino dalle 8 alle 10, mentre il pomeriggio dalle 14 alle 16 e compatibilmente con eventuali chiamate e interventi. Sul fronte del traffico, 3 sono gli ausiliari di ruolo, mentre 5 gli stagionali incaricati di presidiare i varchi (come via Fiume e Lungomare Rasi Spinelli angolo via Corridoni).

Per quanto riguarda l’attività di polizia di quartiere e comitati, sono 12 gli agenti incaricati di effettuare sopralluoghi in seguito a specifiche segnalazioni. L’attività sarà intensificata anche sul fronte del contrasto all’abusivismo commerciale sull’arenile, al controllo della Ztl, dei rumori e dell’occupazione irregolare di suolo pubblico. Controlli congiunti con Suap, urbanistica e ufficio tributi, anche nelle strutture ricettive e per la verifica delle cosiddette locazioni brevi (fino a 30 giorni) abusive e controllo anche delle locazioni lunghe.

Luca Pizzagalli