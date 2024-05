Le meraviglie del Benelli. Il castello apre al pubblico

Dopo aver ospitato la cerimonia di apertura del Bellaria Film Festival, il castello Benelli torna ad aprire i battenti al pubblico. La struttura, situata nella campagna di Igea Marina, al confine con San Vito, ha inaugurato la sua attività lo scorso anno, in estate, dopo un’attenta attività di restauro, riscuotendo molto successo. L’obiettivo è quello di farlo diventare sempre più un luogo di riferimento per appuntamenti culturali che spaziano tra il cinema, il teatro, l’arte e la musica. Un’operazione di rivalorizzazione del castello che l’ha visto tornare agli antichi splendori. Un vero e proprio incanto che si apre a pochi passi dal mare, tra le sale riccamente affrescate degli interni recuperati e il verde degli antichi pini marittimi dei giardini. Situato a Bordonchio, castello Benelli trae il nome da Ignazio Benelli, che ne divenne proprietario nel 1917. Ad oggi il castello resta ancora in mano alla famiglia Benelli che ne ha curato il restauro e la valorizzazione. Il calendario degli eventi vede appuntamenti collegati alla musica con speciali visite guidate accompagnate dalla violinista Isabella Bui (18 giugno, 23 luglio, 1 agosto) e un concerto in collaborazione con il teatro comunale di Bologna (30 giugno) all’interno della rassegna ‘Domenica in musica’. Da quest’anno, inoltre, Castello Benelli è entrato a far parte dei Grandi giardini italiani e delle Residenze d’epoca. Altre visite guidate alla scoperta del giardino e della terrazza (25 giugno, 12 e 18 luglio, 8 e 29 agosto) daranno la possibilità ai visitatori di ammirare la straordinaria scenografia dell’edificio e tutta la campagna circostante. Gli ingressi saranno scaglionati nelle fasce orarie delle 17.30, 18.30 e 19.30 e ogni incontro durerà un’ora. Unica eccezione: domenica 30 giugno con alle 11 per il concerto in collaborazione con il teatro di Bologna. Per informazioni e prenotazioni www.palazzoboncompagni.it

Aldo Di Tommaso