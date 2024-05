Le scuole portano in scena le favole di Esopo

’Le favole di Esopo’ è lo spettacolo in programma domani alle 20.45 al Palazzo del Turismo di Riccione, dove sarà replicato martedì alla stessa ora, sempre per il pubblico, e in mattinata alle 9.15 e alle 11.15 per gli alunni. La performance è frutto di un lavoro interdisciplinare svolto nel progetto ’Siae ’Per chi crea’ edizione 2023 dell’Istituto Comprensivo N.1 di Riccione, unico in provincia ad aggiudicarsi i fondi per la realizzazione del progetto Bottega sonora. Sul palco i ragazzi che svolgono attività musicale e corale e quelli di teatro assieme ad altri compagni del triennio. A interpretare i personaggi di Esopo saranno gli allievi di 1B del percorso musicale, autori anche dei disegni proiettati sullo sfondo. La parte musicale è dell’Orchestra Ondemedie, composta dai ragazzi di 2B e 3B, e alcuni ex alunni. Coinvolti anche i genitori che hanno realizzato i costumi e le scenografie. Giovedì 9, alle 18 e alle 20.45, seguirà ’Emozioni tra i suoni’ con l’ensamble di violini e flauti diretti da Stefano Bartolucci e Fabio Pecci.

ni.co.