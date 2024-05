Le scuole si ritrovano al castello

Le scuole si danno appuntamento al Castello degli Agolanti. Dal 13 al 29 maggio al Castello sarà aperta la rassegna conclusiva del progetto dedicato alle scuole e alla comunità educante con la mostra finale dei progetti, gli incontri con gli esperti e le iniziative per i bambini e le famiglie. La rassegna, dal titolo ‘Scuola e comunità educante… le radici per innovare’, documenta le radici e i percorsi di sviluppo dei progetti che hanno interessato le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e secondarie della città. Oltre all’esposizione ci saranno eventi e momenti divulgativi e formativi. Per le famiglie e i bambini il 18 maggio alle 16,30 siterrà la narrazione teatrale ‘Il mondo del contadino’ con il maestro d’arte Giuseppe Pecci.

Il 19 maggio i bambini potranno partecipare al viaggio-gioco sulle ali della fantasia ‘Mondi sonori’ con il musicista e musicoterapeuta Luca Cascone e alla passeggiata naturalistica nel parco accompagnati da Cristian Guidi.