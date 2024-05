Le scuole tirano la volata al Giro

In attesa della partenza della tredicesima tappa del Giro d’Italia, Riccione-Cento, in calendario il 17 maggio, i bambini delle scuole primarie riccionesi hanno partecipato al contest ‘BiciScuola’ lanciato per avvicinarli al ciclismo, al Giro d’Italia e ai suoi valori, nonché per incentivare l’uso della bici, promuovere uno stile di vita sostenibile e acquisire le regole del traffico. La classe vincitrice sarà premiata sul ‘podio firma del Giro’ e parteciperà ad attività ludiche e lezioni di educazione stradale. Gli alunni hanno realizzato slogan sulle due ruote e rappresentato il lupo Wolfie, nato nel 2015 dalla collaborazione tra Wwf e Giro d’Italia. Un centinaio gli scolari coinvolti.