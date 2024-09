"L’ex Questura sarà demolita entro la metà di settembre"

Entro metà settembre, comunque prima dell’inizio delle scuole, sarà terminata la demolizione della ex Questura. È la rassicurazione che giovedì pomeriggio Marco Da Dalto, responsabile di Rimini life (il progetto di riqualificazione dell’area) ha fornito ai residenti che l’hanno incontrato a ridosso del cantiere. L’incontro aveva lo scopo di mostrare quanto è stato fatto e quanto si farà, e rassicura i cittadini sui problemi provocati dal cantiere (le polveri in primis). L’impresa che sta curando la demolizione spingerà sull’acceleratore affinché i lavori finiscano in tempo per l’apertura della scuola, il 16 settembre, evitando così disagi ai bimbi della vicina scuola materna. Da Dalto ha mostrato ai residenti il masterplan dell’accordo di programma con il Comune e la Provincia, che interesserà l’intera area dell’ex Questura. "Ho ascoltato con attenzione le esigenze dei cittadini, che hanno rappresentato la loro esperienza durante queste settimane di attività di cantiere. Esperienze che ci forniscono suggerimenti utili per mitigare i disagi", assicura Da Dalto. Che prosegue: "Porto con me la consapevolezza degli apprezzamenti per la vicinanza di Asi (la società proprietaria dell’ex Questura) alle esigenze dei residenti. Il miglioramento delle condizioni urbane di questa zona, via via che i lavori proseguiranno, ha suscitato curiosità e anche speranza di un nuovo pezzo di quartiere, bello, dinamico e pieno di verde, quale contenitore positivo di aggregazione e socialità. Ringrazio i residenti intervenuti per il contributo costruttivo, a cui fa seguito la rassicurazione che resterà costante la disponibilità di Asi".