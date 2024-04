L’Iss si dedica alla salute delle donne

L’Istituto per la sicurezza sociale aderisce anche quest’anno alla settimana dedicata alla salute della donna, in programma dal 18 al 24 aprile e promossa dalla Fondazione Onda. Si tratta di una iniziativa dedicata alla prevenzione e alla cura delle principali patologie che colpiscono le donne e che riguarda la certificazione Bollini Rosa. L’Iss ha previsto l’organizzazione di più iniziative che vedono coinvolgono principalmente Ostetricia e Ginecologia, Cardiologia e Neurologia. In particolare è stata prevista una giornata di visite specifiche, per Ostetricia e Ginecologia, si terranno venerdì dalle 9 alle 12.30. Per info e appuntamenti 0549-994579. Per Cardiologia la seduta di visite si terrà sempre venerdì, dalle 14.20 alle 19 e per accedere direttamente occorre rivolgersi al Cup (0549-994889) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Prevista inoltre una conferenza pubblica dal titolo ‘Cuore e Mente delle Donne’ che si terrà lunedì 22 aprile dalle 18 alle 20 alla sala Montelupo di Domagnano cib Susanna Guttmann direttore di Neurologia, la neurologa Beatrice Viti e la cardiologa Marina Foscoli.