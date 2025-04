Lite in consiglio: è scontro totale: "Romeo offensivo e inaccettabile"

Continua la bufera politica sul consiglio comunale di giovedì scorso a Cattolica, dove per alcuni attimi si è temuta la rissa tra l’assessore Nicola Romeo e il consigliere di opposizione di Alleanza Civica, Riccardo Franca. Ora tutta la minoranza compatta (5Stelle, Fratelli d’Italia, Lega, Alleanza Civica, Progetto Cattolica e Siamo Cattolica) torna all’attacco mettendo nel mirino il "comportamento" dell’assessore Romeo: "E’ stato gravissimo – soffiano sul fuoco i consiglieri dell’opposizione –: un atteggiamento aggressivo in consiglio comunale con offese e tensioni inaccettabili. In occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale, durante la discussione sulla mozione delle opposizioni sul ripristino dell’automedica nel distretto di Riccione – ripercorre l’opposizione –, si è verificato un episodio che non può e non deve passare sotto silenzio. L’ assessore alla Sanità, intervenendo senza autorizzazione del Presidente del Consiglio, ha proferito parole offensive nei confronti dei consiglieri comunali di opposizione, definendo gli interventi come ’nulla cosmico’. Un attacco gratuito, scomposto e profondamente irrispettoso non solo verso gli eletti, ma verso l’intera istituzione democratica che i consiglieri comunali rappresentano. Il comportamento dell’assessore ha raggiunto livelli ingiustificabili quando, con fare intimidatorio , si è avvicinato ai banchi delle opposizioni contro il consigliere comunale Riccardo Franca".

Ed ancora: "Chiediamo che il sindaco prenda immediatamente posizione su quanto accaduto e che l’assessore Romeo si scusi pubblicamente. È doveroso che si faccia chiarezza su questo episodio e che si valutino seriamente le condizioni per la permanenza dell’assessore all’interno della Giunta". Ma l’assessore Romeo non si scompone e nel ’botta e risposta’ a distanza replica al duro attacco: "Dopo ripetuti interventi dei consiglieri di minoranza, privi di qualsiasi fondamento a supporto della loro richiesta, ho invitato il Presidente a ridare la parola ai professionisti dell’Ausl, invitati per soddisfare il diritto dei cittadini a ricevere una corretta e imparziale informazione riguardo la qualità dei servizi sanitari loro offerti. Ma a fronte di questa mia pacata e corretta richiesta – dice l’assessore – il consigliere Riccardo Franca si è rivolto nei miei confronti urlando di ’non permettermi’ di esprimere il mio pensiero con toni e modalità aggressive. A tale atteggiamento intimidatorio ho reagito non essendo disponibile ad accettare minacce alla mia libertà di pensiero e di espressione. Non ho offeso nessuno, ma non sono disponibile ad accettare alcun tipo d’intimidazione. Se sindaca, giunta e consiglieri di maggioranza ritengono sia bene che io faccia un passo indietro, non ho alcuna difficoltà a farlo".

Luca Pizzagalli