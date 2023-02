Lorenzo Maragoni e il nuovo modo di fare poesia

La stagione del Teatro Pazzini di Verucchio prosegue con una novità: ad andare in scena domani (ore 21.15) è Lorenzo Maragoni in ‘Stand up Poetry’. Si tratta di uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell’amore, del lavoro, dell’arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, un’ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia. Poesie d’amore, poesie sulla quotidianità dei trentenni, poesie su inezie della vita di tutti i giorni, poesie che parlano dei poeti e del potere della poesia.

Prevendite online www.liveticket.itteatropazziniverucchio. Info e prenotazioni 320 5769769.