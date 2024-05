Maggio, pioggia di eventi. Con la Pentecoste primo ‘sbarco’ di tedeschi

Il primo ’sbarco’ dei tedeschi è atteso per il weekend del 18 e 19 maggio. In occasione della Pentecoste, tradizionale festività celebrata in Germania, la riviera attende la prima ’infornata’ di Herr Fritz. "Pentecoste cade ’bassa’, ma specie per gli alberghi di Rimini Nord dal 18 maggio al 2 giugno in arrivo un buon numero di ospiti dalla Germania – attacca Antonio Carasso, presidente di Pa –. Il mese di maggio si annuncia positivo. Già ora in centro si vedono nuovi turisti stranieri, provenienti da nazioni per noi emergenti: Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia... Oltre ai nostri ospiti esteri abituali. Ciò grazie al lavoro sulla destagionalizzazione fatto sia dagli operatori privati che da Visit Rimini. I turisti vengono sempre più non solo per il mare, ma anche per i tour enogastronomici, o per scoprire le bellezze storiche e artistiche del capoluogo, di San Marino e dell’entroterra".

Promozione alberghiera mette in fila alcuni dei principali eventi fieristici e congressuali di questo mese, "che porteranno decine di migliaia di presenze turistiche fuori stagione": gli Europei di ginnastica in Fiera, Macfrut, il torneo internazionale di pallamano in spiaggia, Expodental Meeting, il convegno dei cardiologi di Amt, i veterinari di Scivac. E appunto la Pentecoste. Un crescendo fino a Riminiwellness. "Un mese di maggio che si annuncia molto buono – sorride Marina Lappi, albergatrice –, grazie anche al traino di eventi fieristici e congressuali importanti. Bene anche la Pentecoste, con buon movimento di tedeschi anche se, essendo collegate alla Pasqua, ’cadono’ in anticipo rispetto allo scorso anno. Benissimo RiminiWellness da, 30 maggio al 2 giugno, con gli espositori e gli allestitori che arrivano già in massa a Rimini dal 26-27 del mese". Quando l’anno scorso le presenze in pratica vennero ’azzerate’ dal disastro dell’alluvione di maggio, con successiva marea di disdette e cancellazioni di vacanze fino a giugno inoltrato. "Tanti gli stranieri anche in questi giorni – aggiunge Lappi –, a Rimini in parte per gli Europei di ginnastica, ma non solo: molti turisti cechi, polacchi, slovacchi, romeni, ungheresi, che spesso prenotano all’ultimo minuto". "Buon avvio dell’anno da febbraio in qua – fa eco Domenico ’Mimmo’ Cimino, Cimino Hotels –. Siamo riusciti a tenere aperti tutti i nostri sette alberghi a Rimini in bassa stagione, il che è molto positivo. Discrete prenotazioni per Pentecoste, molto dipenderà dal meteo, che sinora non ci aiuta".

Mario Gradara