Manager, dirigenti e piloti di aerei. Titano paradiso per pensionati

Le residenze atipiche sbarcano in Commissione e si accende il dibattito. Che per altro a San Marino è ’vivace’ ormai da mesi. A offrire una panoramica sull’andamento di quelle residenze, ma anche dei permessi di soggiorno, è il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Che fa il punto sugli ultimi quattro anni, escludendo il 2020 a causa dell’impatto della pandemia. Beccari sottolinea un trend crescente nelle residenze, passate da 253 nel 2021 a 270 (di cui 119 atipiche o elettive) nel 2024. Le residenze atipiche per pensionati hanno mostrato un aumento significativo: nel 2022 erano state 37, nel 2023, 67 e quest’anno raggiungeranno quota 100, se si considerano quelle ancora da esaminare in commissione. Numeri che, di conseguenza, si vanno ad associare alla questione degli affitti, ormai alle stelle. "I permessi di soggiorno, distinti dalle residenze, raggiungono quasi 1.500 unità all’anno. A spanne abbiamo 800-900 persone che richiedono un alloggio. A San Marino esiste una problematica legata alla disponibilità e ai rincari degli affitti, ma la domanda che viene da queste categorie non necessariamente è la stessa che non trova soddisfazione da un punto di vista sociale". Resta comunque prioritaria "la revisione della legge sulle residenze. Andrebbe semplificato l’impianto normativo nelle diverse tipologie". Ad esempio, rispetto alle residenze atipiche pensionati, "un intervento interessante potrebbe essere quello di aumentare i tetti dell’importo riferito alla pensione. Portandolo a 80, 100mila euro continueremo ad avere delle richieste ma andremo a diminuire i numeri". Una panoramica sui ’pensionati’ sbarcati sul Titano. "Ho rilevato – dice il commissario della Dc, Manuel Ciavatta – che su 50 pratiche di residenze atipiche pensionati, tra i 50.000 e 100.000 euro di reddito ci sono circa 25 pratiche. Una delle cose che mi ha colpito molto, è la tipologia delle persone che chiedono la residenza da noi. Abbiamo sostanzialmente manager, piloti di aereo, dirigenti di grandi aziende, giornalisti. Persone che, oltre alla questione di essere nella media abbastanza facoltose, hanno anche competenze ed esperienze di vita che sono molto interessanti. Ha senso limitare queste persone dalla possibilità di venire, visto che potrebbero portare anche un contributo culturale, di competenze?".