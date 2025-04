Vivere Riccione in regalo sabato con il Carlino

Sarà in edicola sabato, in regalo ai lettori del Carlino, l’inserto Vivere Riccione, sedici pagine dedicate ai personaggi, agli eventi, alle storie. Tra i servizi che arricchiranno lo speciale c’è l’intervista a Edoardo Bennato, che il 3 maggio sarà protagonista di un concerto in piazzale Ceccarini. Il cantante partenopeo rievoca la Riccione degli anni Novanta, un "luogo magico", dice "che raggiungevo spesso al termine dei miei spettacoli anche se stavo a centinaia di chilometro di distanza". Vivere Riccione racconterà le storie degli allievi del corso riservato ai bagnini di salvataggio e le nuove attrazioni del parco Oltremare. Appuntamento sabato mattina in edicola.