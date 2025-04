Mancano camerieri, chef e pasticceri

La professione più richiesta in tutta la regione in questo periodo, è quella del cameriere. La stagione sta per partire e centinaia di hotel serrano i ranghi per farsi trovare pronti. Ma se in sala si è aperta la caccia ai camerieri, resta il problema della cucina. La professione più difficile da trovare è quella dello chef negli alberghi e nei ristoranti al pari del pasticcere. Sono elementi che si ritrovano nel bollettino trimestrale della Camera di Commercio, che fa il punto sulle intenzioni di assunzione delle attività.

Innanzitutto va detto che nel primo trimestre di quest’anno, il che include il mese di marzo, il numero complessivo di assunzioni previste era in diminuzione rispetto a quello di un anno fa. Nella provincia di Rimini gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) per il secondo trimestre 2025, sono 25.350 con una variazione negativa rispetto all’analogo al 2024. Ma c’è un balzo di +7.370 rispetto al mese di marzo. Pasqua si sta avvicinando e il suo effetto si fa sentire (un anno fa cadde alla fine di marzo). Per questo mese di aprile le entrate previste sono 5.140, ancora con una variazione negativa rispetto al singolo mese del 2024.

Il mercato del lavoro è sbilanciato sul settore turistico e questo comporta che ben l’85% dei contratti è a tempo determinato. Per quanto riguarda i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, il primo risulta quello dei servizi di alloggio/ristorazione/turismo, con 2.730 ingressi previsti (dopo i 2.480 di marzo), il commercio con 640, servizi alle persone con 560, servizi operativi a supporto di imprese e persone con 260, le costruzioni con 220.