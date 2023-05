Mangia snack in due locali, non paga e aggredisce i titolari

Un uomo, pluripregiudicato, nei giorni scorsi è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina impropria. Una volante è stata inviata in un esercizio commerciale della città, dopo una segnalazione arrivata al numero di emergenza di un uomo molesto che dava in escandescenza. Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato l’uomo che poco prima, recatosi all’interno di un minimarket, dopo aver consumato alcuni snack, cercava di allontanarsi, senza pagare il conto. L’uomo, invitato a saldare il conto dal titolare del negozio, reagiva spingendo quest’ultimo violentemente a terra. Per poi, recarsi in un secondo minimarket ripetendo il tentato furto e l’aggressione al titolare. L’uomo, bloccato dai poliziotti, si è poi scagliato anche contro di loro, prima di essere arrestato e trasferito in carcere.