Marchetti compra l’hotel Murex: "Diventerà un ’4 Stelle Superior’"

Gianluca Marchetti, imprenditore marignanese e titolare della M.T. S.r.l, azienda leader nella progettazione e costruzione di portautensili statici e motorizzati per torni a controllo numerico e nell’esecuzione di lavorazioni meccaniche conto terzi, ha acquistato l’Hotel Murex: l’albergo di prima linea in zona porto a Cattolica, chiuso da alcuni anni. Ed ora è pronto a trasformarlo in un Condhotel di punta per la riviera cattolichina e riminese. Dopo l’approvazione delle nuove norme urbanistiche in consiglio comunale a Cattolica a fine febbraio, l’imprenditore sta infatti per presentare il proprio progetto: "Nei prossimi giorni porteremo un progetto a Palazzo Mancini per la struttura che diventerà un 4 Stelle Superior – conferma Gianluca Marchetti – ci sarà posto per 11 appartamenti, di cui 7 piuttosto ampi, e ben 18 camere suite family davvero di altissima qualità, siamo quasi pronti".

Ambiziosi piani e visione futura del turismo hanno portato l’imprenditore a credere nel rilancio della struttura: "Credo che sia un albergo che rappresenta un fiore all’occhiello per tutta la riviera – conferma Gianluca Marchetti, noto anche per essere tra i main sponsor della squadra di pallavolo A2 femminile di San Giovanni –. Lo trasformeremo e lo renderemo una struttura ricettiva di eccellenza. L’investimento tra acquisto, progettazione e ristrutturazione, è sicuramente importante, ma sono sicuro che sia stato ben ponderato e ringrazio fin da subito l’amministrazione comunale di Cattolica, i suoi tecnici ed i dirigenti che hanno mostrato molto interesse per il progetto di riqualificazione della struttura e per lo sviluppo turistico ad essa connesso".

I tempi sono maturi insomma per un intervento che rilancerà tutta la zona del porto di Cattolica: "Stiamo studiando la possibilità di realizzare all’ultimo piano un green bar – prosegue Marchetti – con una vista panoramica mozzafiato su tutta l’area portuale cattolichina. Vorremmo partire con i lavori a questo punto a settembre 2025, dopo la stagione turistica, per essere pronti entro un paio d’anni, nel 2027". Un’altra novità sarà il parcheggio interrato automatizzato come pochi al mondo: "Abbiamo intenzione di realizzare oltre una trentina di posti auto interrati con un sistema meccanico che in automatico porterà le auto, senza intervento umano, dall’ingresso della struttura direttamente al loro posto all’interno del multipiano. Sarà una novità assoluta, in grado di garantire standard urbanistici ed eliminare il problema dei posteggi per i clienti della struttura".

Luca Pizzagalli