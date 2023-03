Materazzi e Cambiasso in fiera Le stelle del calcio a Enada

La seconda giornata di Enada Primavera e Rimini Amusement Show ha visto il quartiere fieristico aprire ieri le porte a tre vere leggende del mondo del calcio nazionale e internazionale, accolte con grande calore ed entusiasmo dal pubblico degli operatori professionali del gaming e dell’amusement: Dario Hubner, Marco Materazzi e Esteban Cambiasso. Apertura con Hubner ospite d’eccezione di Stanleybet, poi, in tarda mattinata gli arrivi di Materazzi, Campione del Mondo 2006 con la nazionale italiana ed eroe del Triplete conquistato dall’Inter nel 2010, e il compagno di squadra di allora Esteban Cambiasso, presso lo stand di DomusBet per una giornata all’insegna del divertimento a fianco dei campioni. "Per me arrivare qui e vedere tutti questi flipper è come tornare bambino” – ha dichiarato Marco Materazzi “Sono da sempre un appassionato di questo gioco e ora sono pronto a sfidare in fiera il campione del mondo".