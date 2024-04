Maxi-finanziamento da venti milioni per Sgr da Unicredit e Sace

Un finanziamento da 20 milioni di euro in cinque anni per sostenere l’attività di Sgr in Italia e in Bulgaria. L’operazione è a firma Unicredit ed è assistita al 70% da Garanzia Futuro Sace. Più nel dettaglio si tratta di due linee di finanziamento finalizzate a supportare e dare continuità agli investimenti a sostegno dell’attività svolta dall’azienda sia in Italia, con 18,61 milioni di euro, che in Bulgaria, con 1,3. In particolare, per l’estensione, la manutenzione straordinaria, l’innovazione e la digitalizzazione delle reti, per nuovi allacciamenti e installazione di nuovi contatori sostenuti da Adrigas, società del Gruppo Sgr, e per completare la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da parte della Sgr Bio Ferrara. Il finanziamento prevede il rispetto di due obiettivi Esg, uno legato alla riduzione delle emissioni di Co2 e il secondo alla compensazione dei consumi di energia elettrica tramite l’acquisto di Garanzie d’origine, Go, rilasciate dal Gestore servizi energetici, Gse, che attestano la provenienza rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati. Dal canto suo Unicredit si impegna a monitorare l’andamento dei risultati ottenuti dall’azienda, riconoscendo una riduzione del tasso di interesse alla verifica del raggiungimento degli obiettivi Esg.