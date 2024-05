Medici e pediatri a disposizione dei pazienti più fragili

Anche a Riccione apre la Cot distrettuale, Centrale operativa territoriale, in via Formia 14, al primo piano della palazzina adiacente all’ospedale Ceccarini. I lavori si sono conclusi e ora gli spazi saranno pronti a gestire le necessità dei pazienti cosiddetti fragili, soprattutto anziani e disabili. La Cot è una centrale che raggruppa una serie di medici e competenze per attivare un percorso comprensivo di ogni singolo paziente segnalato. Potrà essere attivata solo da medici, pediatri, ospedale o in altri nodi della rete sociale e sanitaria. Poi la Centrale costruirà un percorso a misura delle necessità che mostra il paziente, consentendo decisioni tempestive, spiegano dal Comune riccionese.