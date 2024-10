Migliaia in Fiera per imparare i segreti della ristorazione

La qualità della cucina è fondamentale. Ma non basta. Perché oggi per far funzionare un ristorante servono strategie di marketing efficaci per sapersi distinguere e attrarre clienti. è il tema della nuova edizione del Food marketing festival, "l’evento più importante interamente dedicato al marketing per la ristorazione", che si terrà giovedì alla Fiera (ingresso gratuito previa registrazione al sito www.foodmarketingfestival.it)

Il regista dell’evento è Giuliano Lanzetti, proprietario del Bounty e fondatore di Pienissimo, il progetto di marketing per la ristorazione con cui ha aiutato migliaia di imprenditori a migliorare i propri risultati.

Anche per questa edizione sono attesi migliaia di professionisti, tra ristoratori, baristi, pasticcieri e imprenditori, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, attratti dalla reputazione di questo evento diventato un punto di riferimento per la formazione degli operatori della ristorazione. In un settore che vale oltre 92 miliardi di euro per l’Italia (secondo il rapporto ristorazione 2024 di Fipe), il successo di un’attività non si misura più solo con la qualità della cucina, ma con la capacità di attrazione. Più del 62% delle nuove attività di ristorazione chiude entro i primi tre anni, spesso a causa della mancanza di competenze di gestione e promozione adeguate, evidenziando quanto sia cruciale per gli imprenditori del settore acquisire avanzate conoscenze su marketing, gestione delle prenotazioni e fidelizzazione del cliente.

"La ristorazione non è più solo una questione di buon cibo, è una questione di marketing. Chi non riesce ad adattarsi rischia di essere sopraffatto dal mercato", spiega Lanzetti, sottolineando l’importanza di saper comunicare efficacemente il proprio valore, fidelizzare i clienti e affrontare le sfide con resilienza.