Millie e Michele in tivù ’testano’ il loro amore

Lei è troppo espansiva, lui non si fida. Lei è stata fidanzata con un suo amico, lui si sente "bloccato" nei sentimenti. Loro sono Millie Moi e Michele Varriale. La coppia di riminesi è nel cast della nuova edizione di Temptation Island, in onda in prima serata su Canale 5 dalla scorsa settimana. Dopo i riccionesi Gaia Vimercati e Luca Bad (usciti dal reality come coppia e ora single), questa volta nel reality condotto da Filippo Bisciglia arrivano due riminesi. Millie, 25 anni, lavora come dermopigmentista e anche come hostess. Michele ha 28 anni e fa il commerciante di abbigliamento. I due sono fidanzati da un anno e 10 mesi e hanno deciso di mettersi alla prova nel reality, per cercare di risolvere i problemi di fiducia che affliggono la loro relazione.

È stata Millie a proporre di partecipare alla nuova edizione di Temptation island. Lei si sente troppo giudicata e limitata dal compagno: "Sono una persona espansiva, ma lui non accetta il mio carattere allegro e solare. Vorrei che capisse che non c’è malizia nei miei comportamenti. Io mi diverto a ballare e chiacchierare, anche con gli altri uomini, ma sempre nel rispetto dovuto". Michele pensa che la sua fidanzata dia troppa confidenza agli altri: "Di lei non mi fido, non ha dei comportamenti consoni a una ragazza fidanzata. E in passato ha avuto anche una storia con un mio amico. Chi mi conosce preferirebbe che la lasciassi...". Su Instagram, i profili dei due (millie.moi e michele_varriale95) mostrano principalmente foto in posti da sogno ma non di coppia, tra Ibiza, Sardegna, Forte dei Marmi e Dubai. Nel reality mettono alla prova la loro storia d’amore. All’interno di due ville a picco sul mare Millie e Michele, come le altre coppie in gioco, vivono separati e vengono messi costantemente alla prova dai ’tentatori’, al fine di testarne la fedeltà. Ci sarà presto tra loro un falò di confronto o riusciranno a superare ogni ostacolo?

Rita Celli