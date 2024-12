Miramare, auto in fiamme a bordo strada

Sono ancora in corso gli accertamenti del caso per scoprire le cause del rogo che nella serata di martedì ha completamente avvolto e distrutto una utilitaria che si trovava parcheggiata a bordo strada in viale Mantova a Miramare. Lì intorno alle 23 di sera, i residenti e passanti hanno notato il baleno del fuoco nel buio della notte e immediatamente hanno allertato i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Sul posto, i pompieri sono intervenuti tempestivamente e domato le fiamme che, nel frattempo, hanno reso il veicolo un ammasso di macerie. Pare che dietro all’incendio non ci sia mano dolosa e il proprietario non si trovava nei paraggi al verificarsi del rogo.