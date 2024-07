I libri arrivano in bici. Da domani a Misano tornano le bibliotecarie cicliste con la ’Bibliobike al mare’. Libri gialli, riviste, guide turistiche e tante novità da sfogliare o prendere in prestito. Letture estive piacevoli e rilassanti, adatte alle vacanze e naturalmente tanti suggerimenti per i bambini e i ragazzi, dai romanzi ai fumetti, dalle fiabe ai libri game. Tutti i mercoledì dalle 17 alle 19 in piazzale Roma arriverà un’ondata di libri direttamente sulle due ruote per fare incontrare le persone con la biblioteca anche al di fuori dei suoi ambienti. Domani il primo appuntamento vista mare dedicato alla lettura per grandi e piccoli.

f.t.