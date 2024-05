Misano, apre il nuovo lungomare fino a Portoverde

L’attesa è finita. Sabato mattina alle 11 apre il secondo tratto del Lungomare Sud di Misano Adriatico. I lavori sono terminati e da questo fine settimana Misano si presenta come un’unica località, con un arredo, tra verde e ciclabili che unisce l’intera zona mare, da quella centrale a Portoverde. Arriva a compimento un progetto costato 2,9 milioni di euro di cui un milione e 750mila euro finanziati dalla Regione. I lavori sono stati realizzati in due fasi distinte. La prima è stata ultimata un anno fa e arrivava a ridosso di Portoverde dopo avere riqualificato un tratto di 700 metri compreso tra via D’Azeglio e via Passeggiata dei Fiori. Il secondo tratto ha interessato il camminamento che da via Passeggiata dei Fiori conduce a piazza Colombo, nel cuore di Portoverde. Percorsi ciclabili e pedonali, zone verdi, arredi, pavimentazioni di pregio offrono oggi un colpo d’occhio diversi e nuove opportunità per le attività dell’area. Nel secondo stralcio dei lavori è stata riqualificata anche l’area di sosta di via dei Gigli, con la realizzazione di un ‘parcheggio – giardino’ con più di 100 posti auto. L’area complessiva interessata dai lavori si estende su 25mila metri quadrati.