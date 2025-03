Misano strizza l’occhio ai tedeschi con l’Oktoberfest di primavera

Ancora non cantano lo yodel, ma poco ci manca. A Misano, l’amministrazione comunale e gli operatori turistici guardano a chi vive al di là dei monti, in Germania. Lo fa con un gemellaggio turistico siglato con Bolzano, e con il primo Oktoberfest primaverile d’Italia. Ieri è stata presentata nel foyer dell’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, la partnership tra VisitMisano, l’azienda turistica della località altoatesina e l’area escursionistica e sciistica di Obereggen. C’erano il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, accompagnato dall’assessore al Turismo Marco Dominici e dal presidente di VisitMisano Luigi Bellettini. Per i padroni di casa era presente un delegato dell’assessorato al Turismo e il presidente della Azienda di soggiorno e turismo Roland Buratti. A Bolzano guardano con favore alla Riviera e a Misano. "Siamo orgogliosi di questa partnership, che crea un ponte turistico fra Romagna e Alto Adige – dice Buratti -. La futura presenza di Bolzano in occasione di eventi a Misano rappresenta un’opportunità unica per valorizzare le nostre eccellenze e offrire esperienze indimenticabili ai visitatori, rafforzando il legame tra le nostre realtà e promuovendo un turismo innovativo e sostenibile". Anche a Misano si fregano le mani pensando al prossimo grande appuntamento. In Alto Adige la delegazione misanese ha presentato i prossimi eventi primaverili tra cui spicca una novità. VisitMisano ha colto l’occasione durante la trasferta a Bolzano per presentare in modo particolare il Frühlingsfest Romagna, il primo Oktoberfest di primavera in Italia, in programma dal 30 aprile al 4 maggio e dal 9 maggio all’11 maggio a Misano, nell’Arena 58. Un evento che unirà la tradizione, la cultura e la gastronomia bavarese al calore e all’ospitalità tipici della Romagna. In uno stand che supera i 2mila metri quadrati, si potranno gustare specialità come brezel, stinco di maiale, würstel e crauti, accompagnati ovviamente dalla birra. Ci saranno anche aree dedicate ai più piccoli con giochi, laboratori creativi e intrattenimento, mentre per i genitori non mancheranno djset e competizioni tra cui la gara di sollevamento boccali e il concorso per il miglior costume bavarese. La promozione in Alto Adige proseguirà oggi con la seconda edizione del ‘Freestyle con Beach Party a 2.000 metri’ nello snowpark di Obereggen, nel comprensorio Latemar Dolomites. Lo snowpark si trasformerà in una ‘spiaggia bianca’.

Andrea Oliva