Misano, via libera al bilancio: avanzo di 5 milioni

Approvato il bilancio 2024 del comune di Misano, chiuso con un avanzo di circa 5 milioni e 300 mila euro. Numeri in linea con quelli dell’anno precedente. La maggior parte dell’avanzo sarà usato per spese obbligatorie secondo la legge e per far fronte alle esigenze durante il corso dell’anno. La parte dedicata ad investimenti ammonta invece a circa 2 milioni e mezzo, di cui un milione sarà utilizzato nel breve periodo per lavori manutentivi a strade e piazze.

"La gestione finanziaria è virtuosa e trasparente – commenta Giuseppina Ferri, assessora al Bilancio – È improntata al progresso di tutto il territorio e con una buona capacità di intercettare fondi europei, nazionali e regionali per sostenere i progetti". Da segnalare anche la progressiva diminuzione dell’indebitamento, ora al 2,14 per cento. Si rileva, inoltre, un contenimento dei tempi di pagamento dei fornitori.

Alla voce investimenti, nell’anno 2024, sono stati finanziati interventi per 10,8 milioni di euro, una cifra consistente che consente di migliorare costantemente il patrimonio pubblico edilizio e stradale di Misano.

f.t.