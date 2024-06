Missione a Francoforte per le Bcc

C’erano anche i rappresentanti di Banca Malatestiana, RivieraBanca e RomagnaBanca nella ‘missione’ in Germania delle banche di Credito coopertivo dell’Emilia Romagna. Una delegazione delle nove Bcc della Federazione regionale, guidata dal presidente Mauro Fabbretti, è stata infatti a Francoforte, cuore finanziario dell’Ue e città in cui ha sede la Banca centrale europea. Proprio a Francoforte, dove c’è stata una visita alle banche cooperative tedesche, si è parlato del modello delle Bcc emiliano-romagnole, "un modello capace di confrontarsi in Europa" le parole di Fabbretti.