Missiroli apre il festival del cinema

Sarà lo scrittore Marco Missiroli (foto) il protagonista dell’Opening Night della V edizione de La settima Arte Cinema e Industria. Mercoledì 26 aprile, alle 21, al cinema Fulgor prenderà il via la festa del cinema di Rimini 2023 con una serata dedicata all’approfondimento del rapporto fra cinema e letteratura e che vedrà lo scrittore dialogare con il pubblico per raccontare la sua

passione per la settima arte.

"Sono così felice di partecipare a La Settima Arte Cinema e Industria 2023 – spiega Marco Missiroli -per tanti motivi, due dei quali sono l’amore per il cinema e l’amore per una città del cinema come è Rimini. In più, posso dire che il mio battesimo culturale è avvenuto nelle sale cinematografiche, prima ancora che nei libri. È qui, mentre le luci si spegnevano, che probabilmente ho iniziato a scrivere".

Al termine del dialogo con Missiroli, sarà proiettato "Il grande freddo" film di Lawrence Kasdan considerato uno dei più importanti cult del cinema degli anni ’80.