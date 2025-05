Moda e talento in passerella a Rimini. Sfilata sulla spiaggia

Moda e talento in passerella a Rimini: l’appuntamento è per venerdì 31 con un evento ideato da Nadia Events International che unisce shooting fotografico su yacht, videoclip musicale, sfilata di moda e un momento di convivialità. La giornata inizierà con il ritrovo alle 9:30 alla Darsena, da dove si partirà per uno shooting a bordo di uno yacht, coinvolgendo modelle selezionate da tutta Italia. Durante la mattinata, oltre agli scatti fotografici, sarà girato un videoclip. Dalle 16, lo spettacolo si sposterà al chiringuito Kocale 63, dove prenderà vita una sfilata legata a un talent di moda: le ragazze under 22 potranno partecipare al talent, mentre le over 22 sfileranno fuori dal concorso sotto gli occhi di brand, agenzie e professionisti del settore. A condurre l’evento ci saranno Nadia Kassimi e Federica Taranto, presentatrice televisiva e finalista in concorsi nazionali come Miss Italia. Alla direzione artistica ci sarà Samantha Cannas, professionista che vanta 40 anni di esperienza nel mondo della moda, dello spettacolo e della formazione. I fotografi ufficiali dell’intera giornata saranno Alessandro Marcheselli e Paolo Nagliati. Durante la sfilata si terrà anche un Sangria Party in collaborazione con La Dispensa Rubini. L’iniziativa rientra in un tour nazionale firmato Nadia Events International.