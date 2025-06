Mostre ed eventi per vivere l’arte di Gio Urbinati

Gio Urbinati ci ha lasciato due anni fa. Ma la sua arte continua a vivere. E si potrà ancora visitare, quest’estate, l’atelier dove lavorava il grande scultore e ceramista riminese, venuto a mancare nel 2023 all’età di 77 anni. La famiglia sta portando a termine il lungo lavoro di archiviazione, per digitalizzare le foto e le caratteristiche di ogni ceramica, scultura, disegno e quadro. Materiale che sarà reso disponibile e consultabile su una piattaforma online. Nel frattempo, venerdì aprirà la mostra Fuori dal laboratorio e dentro il mondo: ceramica, scultura, disegno e pittura con Gio Urbinati. L’esposizione sarà allestita al Posto Anfibio- Artespontanea (nello studio Anphibius Architects in via Crispi 34A a Rimini). Alcune opere verranno presentate dal figlio, Emilio Urbinati, insieme al lavoro di archivio che verrà per la prima volta svelato al pubblico. Il vernissage della mostra si terrà venerdì alle 17,30 con la presentazione di Massimo Pulini e due documentari inediti realizzati dall’associazione Gio Urbinati.

Un altro evento dedicato all’artista sarà Le alchimie di Gio Urbinati, performance del Collettivo di Movimento centrale danza & teatro per la regia di Claudio Gasparotto, l’installazione di Franco Pozzi e la musica originale di Emiliano Zanetti. L’evento si terrà presso l’atelier dove Urbinati lavorava, in via Alda Costa 3 a Rimini, il 22 giugno (alle 20,30). E per tutta l’estate chi lo vorrà potrà visitare l’atelier di Urbinati, o su appuntamento o durante alcuni giorni di visita che saranno (presto) comunicati al pubblico. "L’intento – spiega l’associazione intitolata all’artista – è dare la possibilità di vedere un luogo speciale, prima che chiuda definitivamente". Saranno a disposizione anche proiezioni che ne ripercorrono la storia. Per tutte le informazioni consultare la pagina Giourbinati su Instagram.