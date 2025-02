MyO punta sempre più in alto. Sostenibilità e impegno sociale al centro della convention

Simona e Marco Bianchini chiudono la convention di MyO al Palacongressi di Rimini fissando sia gli obiettivi di sviluppo che le strategie commerciali e di gestione per raggiungerli, con sostenibilità e responsabilità sociale sullo sfondo di ogni scelta.

"Abbiamo ricostruito l’azienda che era ai vertici nazionali e lì è tornata, pronta ora a nuovi traguardi. Eravamo sulla soglia del tribunale a causa di fatti che invece di abbatterci ci hanno dato la forza necessaria a ripartire. Lo abbiamo fatto con le oltre 700 persone che in questi due giorni hanno condiviso orgoglio, metodo, nuovi obiettivi di crescita. Il passato non si dimentica, ma nostro padre ci ha insegnato che la cosa giusta è affidarsi a determinazione e talento. Cadere è una possibilità, ripartire lo è altrettanto, ma dipende principalmente dalle persone".

L’azienda di Torriana, specializzata in tutte le forniture utili al core business delle imprese e all’operatività delle amministrazioni pubbliche, vuol salire da 120 a 150 milioni di fatturato in pochissimo tempo, confermandosi fra le prime 15 aziende del territorio.

Sotto l’aspetto gestionale, la novità guarda all’attenuazione dell’impronta ambientale dell’attività aziendale. Il ‘cut off’ per le attività energivore dell’azienda sarà anticipato alle 15.30 per utilizzare al massimo i 600mila kWh di energia fotovoltaica prodotta. Un passo concreto verso la sostenibilità che si affianca ad altri progetti già avviati, come la digitalizzazione dei processi aziendali per ridurre il consumo di carta e l’ottimizzazione della logistica per diminuire le emissioni di CO2.

Apprezzamento dei partecipanti per la nuova app aziendale, sviluppata per arricchire le relazioni con i clienti, ottimizzare le forniture e migliorare la gestione degli ordini. La convention ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, generando appartenenza e orgoglio aziendale, coesione e motivazione per raggiungere gli ambiziosi obiettivi futuri. La prima giornata è stata interamente dedicata ai temi aziendali e alla strategia per il prossimo biennio, mentre la seconda giornata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo.

L’evento ha ospitato i contributi dell’European House Ambrosetti, di Confindustria Romagna, Titanka e Meta, che hanno approfondito i temi economici e le prospettive di mercato per il settore. Un momento di grande ispirazione è stato offerto dall’intervento di Pierluigi Martini, ex pilota di Formula Uno, che ha condiviso la sua esperienza sportiva e i valori fondamentali del successo, applicabili tanto nel mondo dello sport quanto in quello del lavoro: disciplina, dedizione e capacità di adattarsi alle sfide.

Non solo business e crescita economica, ma anche impegno sociale. Durante la convention è stata presentata la prossima missione a supporto dei progetti di Cittadinanza Attiva in Kenya, con l’avvio di una raccolta fondi che sarà raddoppiata da MyO. Un’iniziativa che sottolinea l’impegno dell’azienda verso il sociale e la volontà di restituire valore alla comunità.

La convention si è conclusa con un momento speciale: lo spettacolo di Paolo Ruffini ‘Up & Down’, che ha emozionato il pubblico affrontando il tema della diversità e dell’inclusione con leggerezza e profondità. Lo show, che vede protagonisti attori con sindrome di Down, ha trasmesso un messaggio di accettazione e valore delle differenze, lasciando un segno importante nei partecipanti.

Il prossimo traguardo di MyO è ambizioso: arrivare a 10 milioni di euro di margine operativo lordo entro il prossimo anno, con una strategia chiara e condivisa da tutta la squadra.

Federico Tommasini