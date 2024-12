"Nel 2025 metteremo a nuovo il centro storico"

San Giovanni in Marignano avrà nel 2025 un centro storico rinnovato. Questo grazie ai contributi messi a disposizione e ottenuti dalla Regione Emilia Romagna con la nuova legge sull’economia urbana, volta alla riqualificazione delle aree commerciali e alla promozione del territorio. "L’intervento candidato dal Granaio dei Malatesta – spiega l’amministrazione comunale – è pari a circa 300mila euro (dal bando ne arriveranno 190mila, ndr) e si prefigge di riqualificare l’area commerciale di via Veneto, piazza Silvagni e via XX Settembre, nucleo centrale del centro commerciale naturale del capoluogo".

La sindaca Michela Bertuccioli entra nel dettaglio: "Arricchiremo il centro di piazza Silvagni dalla chiesa di Santa Lucia all’istituto delle Maestre Pie con oltre 30 fioriere – dice la prima cittadina – Poi realizzeremo un restauro di via Veneto dove insiste il mercato settimanale e le nostre tante fiere e feste con eventi. Verranno realizzati nuovi asfalti e gruppi di alimentazione energetica per favorire l’organizzazione di manifestazioni e il risparmio energetico".

L’intervento consisterà nel restyling dei parcheggi di via Veneto, oggi realizzati in ghiaia, poi trasformati con materiale di pregio. Un miglioramento per un’area con numerose attività importanti. Grande soddisfazione nelle parole dell’amministrazione comunale per questo bando regionale: "Centriamo un importante risultato per San Giovanni, garantendo una riqualificazione del centro e valorizzando la realtà commerciale esistente, nonché l’area mercatale. Siamo davvero entusiasti di questa opportunità, che crediamo possa contribuire all’obiettivo di valorizzare il commercio e l’immagine di San Giovanni in Marignano. Stiamo lavorando costantemente per dare attuazione alla nostra proposta programmatica e con questo intervento daremo risposte attese su più fronti".

Luca Pizzagalli