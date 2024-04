Niente bando, la musica la dirige il Palas

La partita dei concerti in piazzale Roma viene affidata alla Palariccione. Questo dice la delibera di giunta numero 129. L’atto in realtà prevede una programmazione più ampia che parte dal concerto di Stefano Bollani in occasione della Pasqua, per arrivare a Notte rosa, concerto di Ferragosto, iniziative musicali, di intrattenimento e sportive in piazzale Roma. Una programmazione che include anche i concerti del prossimo Natale. Per l’intero palinsesto la New Palariccione riceverà dal Comune al massimo 567mila euro con cui realizzare il progetto ‘Sotto il sole di Riccione 2024’. Come accaduto in passato, in occasione dei concerti a porte chiuse al Palas e con biglietto a pagamento, gli introiti andranno nelle casse della società per finanziare gli eventi.

Fatta la premessa risulta evidente che a gestire la partita dei concerti estivi in piazzale Roma sarà la Palariccione. Non ci sarà alcun bando pubblico per trovare un soggetto che presenti e gestisca un progetto di intrattenimento nel piazzale. Verrà fatta una semplice manifestazione di interesse da parte della Palariccione. "Le decisioni verranno prese da una commissione che interesserà anche l’amministrazione comunale – premette l’amministratore unico della Palariccione, Eleonora Bergamaschi –. Fa senza dubbio piacere che si sia riscontrata e valorizzata la professionalità delle persone che lavorano nella nostra società".

La domanda che si pone mezza Riccione è: tornerà Radio Deejay in estate? La manifestazione di interesse è aperta a tutti, dunque nulla è già scritto. Tuttavia nella delibera comunale vengono fissati dei paletti sull’offerta da mettere in campo in estate e di conseguenza sul soggetto in grado di esaudire le volontà di amministrazione e Palariccione. Primo punto: "Almeno dieci serate di intrattenimento con show dal vivo a evento unico che prevedano la conduzione di protagonisti della radio o della televisione e la partecipazione di importanti protagonisti nazionali ed internazionali della musica, dello spettacolo e della cultura, scelti pensando a un pubblico non solo giovane". Secondo punto: "Almeno venti giornate dedicate allo sport, in piazzale Roma, in orario mattutino e pomeridiano con attività diversificate Fitness, Wellness, Run". Terzo punto: "Concorso musicale con la selezione di giovani talenti provenienti da tutta Italia ed esibizione sul palco di piazzale Roma". Infine: "Piano di comunicazione che dia una visibilità ampia ed articolata alla città di Riccione, durante tutto l’arco dell’anno, attraverso partner televisivi e/o radiofonici nazionali". Un identikit che ricorda quanto fatto nelle ultime stagioni da Radio Deejay a Riccione.

