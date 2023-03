Niente estradizione per il boss turco

Baris Boyun rimarrà in Italia. Niente estradizione per il boss, arrestato lo scorso 3 agosto dalla polizia in hotel a Rimini, accusato di essere uno degli esponenti di spicco della mafia turca. Secondo la Corte di Appello di Bologna non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione avanzata dalla Turchia ed è stata revocata al 39enne turco la misura cautelare di obbligo di dimora. Boyun, che la polizia aveva rintracciato in un hotel di Marina centro, aveva sostenuto di essere in realtà un perseguitato politico curdo e di aver già chiesto protezione internazionale all’Italia.