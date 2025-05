Noemi fa le prove generali del tour sul Titano

Al San Marino Outlet experience arriva Noemi. Domani alle 18.30 la cantante romana, reduce dalla ultima edizione di Sanremo, salirà sul palco sammarinese per un assaggio del suo nuovo Nostalgia summer tour, in partenza da luglio nelle piazze e nei maggiori festival d’Italia. Quello di Noemi non sarà una rapida apparizione nella Event Plaza, ma un mini concerto di un’ora a ingresso gratuito, in occasione dell’apertura serale fino alle 22 dell’outlet, con possibilità di fare shopping e concedersi un aperitivo o una cena nei ristornati della struttura. Al termine del concerto la cantante si concederà ai più di mille fan attesi per un meet and greet tra selfie ed autografi. Quello di domani è il primo di una serie di eventi estivi che prolungheranno l’orario di apertura serale del San Marino Outlet experience, tra appuntamenti per bambini e adulti in cui il fulcro sarà sempre la Event Plaza con le sue fontane. Quello di Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, è il primo concerto a San Marino. La cantautrice è reduce dall’ultimo festival di Sanremo con il brano ‘Se t’innamori muori’, estratto dall’ultimo album Nostalgia. Classe classe 1982, ha iniziato la sua carriera nel 2009, dopo la partecipazione alla seconda edizione di X-Factor. L’anno seguente è stata per la prima volta al Festival della canzone italiana, facendosi così conoscere ancora di più al grande pubblico. In sedici anni di carriera Noemi ha collezionato diciotto dischi di platino, sei dischi d’oro e soprattutto 8 album pubblicati e altrettanti singoli. Polistrumentista, abile soprattutto alla chitarra e al piano, sul palco dell’outlet sanmarinese darà ai suoi fan un assaggio del suo tour estivo che a luglio partirà da Mirano, in provincia di Venezia, per toccare undici città italiane. Il concerto di domani sarà l’unica apparizione per questa estate di Noemi in provincia di Rimini, un’occasione ghiotta per i suoi fan riminesi. L’ingresso all’evento è gratuito.

f. t.