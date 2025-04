Nonna di 95 anni piromane: dà fuoco all’anagrafe di Misano

Misano (Rimini), 19 aprile 2025 – Momenti di tensione e paura ieri sera, venerdì, intorno alle 21, quando un incendio ha interessato l’ingresso dell’ufficio anagrafe del Comune di Misano. Le fiamme sono state appiccate intenzionalmente da una donna di 95 anni, residente poco distante, che avrebbe raggiunto la sede comunale a piedi servendosi di un deambulatore. Poi in qualche modo ha appiccato l’incendio.

Pare che all’origine del gesto ci sia una diatriba con l’Amministrazione per la gestione dei soldi: alla donna era stata affiancato un amministratore di sostegno.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’anziana non sarebbe nuova a gesti simili. Il rogo, che ha colpito in particolare il portone in legno, ha provocato danni strutturali e la propagazione di fumo all’interno dell’edificio, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.

L'anziana di 95 anni è arrivata davanti all'anagrafe con il suo deambulatore (foto Migliorini)

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno rapidamente identificato l’autrice del gesto e iniziato le indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti che hanno causato molto sconcerto in paese.

L’anziana di 95 anni è stata denunciata d’ufficio per danneggiamento dell’edificio pubblico, ma certamente proseguiranno le indagini anche su di lei.

