Novafeltria, addio a Gianni Pacchioli

È scomparso a 79 anni, ieri, Giovanni ‘Gianni’ Pacchioli, storico titolare del bar Sport di Novafeltria (foto da Altarimini). Una istituzione e un punto di riferimento per tantissimi cittadini. Il suo bar in piazza Roma è presente da 57 anni in paese e la sua clientela arriva un po’ da tutta l’alta valle. La triste notizia della scomparsa di Gianni ha fatto il giro del paese e del web. Tanti i messaggi di cordoglio raccolti sui social. "È sempre stato come il padre e il nonno di tutti – dicono i clienti più affezionati del Bar Sport – Era un’icona e un vero uomo di cuore. Quando qualcuno si presentava con i propri bambini, era il primo a scherzare con loro e a regalare caramelle. Molto educato e gentile, amava il suo lavoro e tutti lo amavano. Ci manca già". Gianni dal 1966 accoglieva ogni giorno i clienti. Il Bar Sport è sempre stato uno dei bar di riferimento.

L’amministrazione comunale lo ricorda così: "Se la tua giornata lavorativa incominciava alle 5 del mattino potevi esser certo di poter comunque contare su una colazione al bar da Gianni, il primo che apriva e l’ultimo che chiudeva. Un grande esempio di costanza e dedizione al lavoro e alle persone che serviva sempre con gesti carini, come il cioccolatino sul piattino. Non aveva figli ma in realtà ne aveva tanti. Grazie a Gianni, per averci voluto bene e per esserci sempre stato, fino all’ultimo. Ci mancherà tantissimo". Oggi alle 14.30 verranno celebrati i funerali di Pacchioli alla chiesa parrocchiale di Novafeltria. Il corteo partirà alle 14 dall’ospedale Sacra Famiglia. Dopo la messa, il trasferimento al cimitero di Novafeltria.

Rita Celli