"Numeri positivi soprattutto grazie ai nostri turisti senior"

"Dati positivi quelli dell’Istat elaborati dalla Regione: peccato non venga evidenziato che gran parte del balneare italiano sono i ’nostri senior’, e che grazie a loro, sopratutto nella bassa e media stagione, si tengono vive le strutture alberghiere". Lo rivendica Giovannino Montanari, patron dell’omonimo tour operator, colosso della vacanza ’capelli d’argento’, vicepresidente regionale Fiavet (Agenzie viaggio e tour operator). " Non ci sono dati ufficali che scorporino il turismo over 65 dal resto, ma dallo studio interno del nostro ufficio marketing emergono questi numeri: "i senior in Romagna (tra regolari e abusivi) fanno tra 1,8 e due milioni di presenze turistiche l’anno, ovvero circa 160 - 180mila arrivi. La provincia di Rimini ’pesa’ per circa metà del totale. Presenze prevalentemente in giugno fino a metà luglio e da fine agosto al 20 settembre. Con la stagione 2024 possiamo dire di essere ritornati ai numeri del 2019".