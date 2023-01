Nuove banchine, il Comune rallenta

Nuove banchine al porto, ma senza fretta. Il Comune ha ricevuto un contributo dalla Regione per circa 800mila euro destinato a sistemare le banchine nel canale portuale sul lato Rimini nel tratto che va dal ponte di viale D’Annunzio a quello della ferrovia.

"Abbiamo tempo fino a ottobre per aggiudicare i lavori - spiega l’assessore ai Lavori pubblici simone Imola -. Prima dobbiamo fare attente verifiche per capire se l’intervento va esteso a tutto il tratto oppure solo a una parte. Comunque le banchine non verranno alzate garantendo l’ormeggio". E dunque probabile che l’intervento si sposti a dopo l’estate.