Oltremare in musica con Myo Ellington

Myo Ellington Party 2024. La grande musica arriva all’Oltremare di Riccione. L’occasione è per i 50 anni dalla morte di Edward ’Duke’ Ellington. Ma anche un progetto benefico. Venerdì 24 maggio alle 21 sul palco saliranno i giovani talenti della Myo, ovvero la Mondaino Young Orchestra. Una vera e propria eccellenza del territorio, composta da giovani talenti, e considerata tra le più importanti orchestre in Europa. Questo appuntamento live rientra in un fitto calendario di eventi mondiali e va a sostenere i progetti di Unitalsi in collaborazione con Costa Edutainment. Ellington è considerato come uno dei compositori più importanti del Novecento. La sua opera ha influenzato generazioni di musicisti, segnando definitivamente nella storia del jazz un prima e un dopo. Esattamente 50 anni dopo i ragazzi della Myo, che da anni promuovono e diffondono il jazz classico tra le nuove generazioni, emozioneranno il pubblico con uno spettacolo dedicato alla sua musica e alla sua storia. La scelta del teatro del parco Oltremare, con la collaborazione del Gruppo Costa Edutainment, è arrivata per la tipologia di struttura ma anche per l’attenzione del gruppo a valorizzare i talenti e i sogni delle nuove generazioni. Così come alla volontà di collaborare con le realtà del territorio, per offrire al pubblico soluzioni diverse di svago per vivere un tempo libero di qualità. Dunque sul palco dell’Oltremare Theatre arriveranno ben 26 elementi della Myo, diretti dal Maestro Michele

Chiaretti. Il progetto musicale che coinvolge musicisti è nato nel 2011 dalla Scuola di Musica del Corpo Bandistico di Mondaino vincendo nel 2013 e nel 2014 vince al Teatro Ariston di Sanremo il Festival Mondiale della Musica Scolastica. La serata è a offerta libera e il ricavato andrà a sostenere i progetti dell’associazione nazionale Unitalsi che dal 1903 è vicina alle famiglie in difficoltà così come alle persone disabili e ammalate.