Omicidio di Pierina a Rimini, il generale Garofano scende in campo al fianco della nuora Manuela Bianchi

Rimini, 8 giugno 2024 - Dalla strage di Erba all'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. Questa volta non vestirà i panni dell'investigatore il generale Luciano Garofano, ex carabiniere e capo dei Ris di Parma dal 1995 al 2009, con i quali seguì casi di cronaca nera di portata nazionale come anche il serial killer Bilancia, il delitto di Novi Ligure, il caso Cogne, il caso Carretta e il delitto di Garlasco.

A sinistra il generale Garofano che sarà consulente della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi

Questa volta, Garofano sarà consulente tecnico di parte per conto di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli e rientrata tra le parti offese dal delitto compiuto il 3 ottobre scorso in via del Ciclamino, per cui da giovedì è indagato il vicino della 78enne uccisa Louis Dassilva. Garofano è stato nominato dalla Bianchi in vista anche degli accertamenti irripetibili che verranno compiuti l'11 e il 12 di giugno prossimi, unitamente al consulente e criminalista Davide Barzan, già nel pool difensivo di Manuela insieme all'avvocato Nunzia Barzan.