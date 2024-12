"Ora lo scalo può crescere"

"Non posso che essere felice delle nuove rotte del ’Fellini’ – dice Marina Pasquini dell’hotel Belvedere di Riccione – Il Belvedere lavora per il 70 per cento con clienti esteri e finora sono stati sempre costretti ad i atterrare a Bologna, una soluzione scomoda a causa dell’overbooking costante e della strada da fare fino a Rimini. Non è un bel biglietto da visita: noi albergatori facciamo di tutto per mostrare la bellezza della Riviera ma poi per fattori che non dipendono da noi si rischia di rovinare le vacanze ai clienti". Per la Pasquini i nuovi voli sono fondamentali: "Se il ’Fellini’ funziona, i turisti e tutto il territorio ne giovano. Ringrazio le istituzioni che ci hanno ascoltato sulla necessità di aumentare i voli. La stagione 2025 sarà un grande inizio"