Orari del servizio di continuità assistenziale

In occasione delle festività di fine anno e degli importanti eventi previsti nella provincia di Rimini, il Servizio di Continuità Assistenziale (guardia medica) è stato ulteriormente potenziato per rispondere al meglio alle esigenze sanitarie della popolazione. La Centrale operativa ha rafforzato il servizio di risposta telefonica al numero 0541 787461, attivo tutti i giorni festivi, prefestivi e nelle ore notturne, per garantire una valutazione tempestiva delle necessità e la gestione delle urgenze.

Parallelamente, nei medesimi orari, sono operativi medici per l’effettuazione di visite domiciliari su tutto il territorio provinciale. Inoltre, due ambulatori festivi e prefestivi ad accesso libero, situati a Riccione e Morciano, saranno disponibili per visite, seguendo i consueti orari.

Per le urgenze, restano aperti ogni giorno, ad accesso libero, cinque Centri di Assistenza Urgente (Cau): a Novafeltria, Bellaria e Rimini dalle 8 alle 20, mentre i centri di Santarcangelo e Cattolica offrono un servizio continuo H24. Una rete potenziata e ben organizzata, pensata per garantire un’assistenza capillare a cittadini e turisti durante un periodo di grande affluenza.