Palas, 2023 da record. Bergamaschi lascia la guida della società

Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della New PalaRiccione, lascia la guida del Palas. In attesa del nuovo timoniere, traghetterà la società per altri sei mesi. A chiedere la proroga è stata la sindaca Daniela Angelini. "I sei mesi di commissariamento non hanno permesso all’amministrazione di attuare la strategia prefissata per accrescere il valore della società di gestione del Palas – premette la prima cittadina – Da qui la richiesta all’attuale amministratore unico di affiancare e mettere a nostra disposizione le sue competenze per recuperare i sei mesi persi col commissariamento per accompagnare la nuova leadership al comando della società". Proposta accettata dalla Bergamaschi per fare in modo che "in questo lasso di tempo si possa attuare il piano industriale che consentirà alla società di raggiungere quel successo che da sempre è stato un faro". In questo lasso di tempo il dibattito si estenderà sul piano politico per poi scegliere il nuovo timoniere e capire se si andrà avanti con un amministratore unico o con un consiglio di amministrazione com’è stato per diversi anni.

La Bergamaschi, con orgoglio ieri ai soci della New PalaRiccione ha mostrato i numeri lusinghieri dell’ultimo anno. "L’utile lordo è di 367.754 euro, registrato su un fatturato di 5,9 milioni. Risultato che, oltre ad allinearsi al trend pre-Covid del 2019, supera il gap pregresso di 746.657 euro con un incremento del 12 per cento". "Il 2023 con 76 eventi complessivi è stato l’anno più florido in assoluto nella storia del Palas, sia in termini di presenze, che di fatturato e qualitativi – sottolinea la Bergamaschi – Il portafoglio clienti è consolidato. È frutto di un lavoro, di una ricerca e delle strategie adottate. Non potevo essere più felice di concludere il mio mandato con questi risultati. Mi ritiro dalla scena nel momento del massimo splendore". Aggiunge: "Questa società può espandersi su tanti fronti, può inserire nuovi rami d’azienda e gestire varie tipologie di eventi. In questi sei mesi lavorerò, come ho fatto fin dal 2017, prima come presidente del cda, poi come amministratore unico, supportando l’amministrazione".

Nives Concolino